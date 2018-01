Riuscire a esordire due volte nella stessa stagione non è cosa da tutti e il fatto checi sia riuscito lasciando anche il segno con la maglia dellafa ancor più capire che Eusebioma soprattutto Albertonella sua Primavera, hanno fra le mani un talento purissimo.Sì perchè l'attaccante classe '99 (chi segue questa rubrica saprà bene chi è LEGGI QUI ), che è consideratissimo dall'allenatore abruzzese, aveva già trovato l'esordio da titolare in una partita ufficiale della Roma dopo le gare della tournèe estiva.Antonucci è partito dal 1' ed è anche riuscito aprima di lasciare il campo a Patrick Schick all'esordio anche lui. Ieri il suo ingresso ha invece cambiato la gara contro la Sampdoria e dopo aver sfiorato il gol dell'1-1 di testa (disturbato da Dzeko) ha servito proprio al bosniaco un assist al bacio per il pareggio.Romano e romanista da sempre, entra a 12 anni nel settore giovanile giallorosso. Antonucci è una punta atipica che può giocare in tutti e tre i ruoli dell'attacco perchè molto tecnico e rapido.Oggi è una piacevole sorpresa e una certezza del futuro della Roma.