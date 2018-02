Il suo rendimento in campo con la maglia del Las Palmas è sempre più altalenante, ma Alberto Aquilani ha comunque altro per cui sorridere. Il centrocampista ex-Milan, Fiorentina e Roma è sempre più innamorato della splendida moglie Michela Quattrociocche tanto da legarsi a lei anima e corpo per sempre.



E corpo, letteralmente, perchè Aquilani ha deciso lo scorso 14 febbraio di tatuarsi sul braccio il volto della Quattrociocche come regalo di San Valentino. Una prova d'amore eterno che la bellissima attrice ha voluto postare sul proprio seguitissimo profilo instagram. Bellissima bellezza mediterranea nonostante le due maternità Michela si tiene ancora in gran forma come mostrano le foto della nostra gallery.