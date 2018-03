Dal ritiro madrileno dell'Argentina in vista dell'amichevole di lusso con la Spagna, Sergio Aguero ha parlato così a Fox Sports del presunto ruolo da accentratore in nazionale di Lionel Messi: "Non credo che sia così, perché altrimenti non sarei stato così spesso una riserva. Io sono un suo grande amico. Ricordo che agli inizi l'allora c.t. Basile non mi considerava molto. Sabella ha puntato su di me, poi con Martino sono stato allontanato di nuovo per rientrare quindi con Bauza. Mi sento in debito con la nazionale, per questo mi piacerebbe vincere il Mondiale. Ce la siamo vista brutta quando Messi aveva dato l'addio alla Seleccion, fortunatamente poi è tornato sulla sua decisione" ha proseguito Aguero".