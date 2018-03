Amichevole di lusso stasera (calcio d'inizio ore 20.45) all'Etihad Stadium di Manchester tra Argentina e Italia. All'esordio sulla panchina della Nazionale maggiore, il ct Di Biagio si affida ancora a Buffon in porta, con Donnarumma in panchina. Dall'altra parte Sampaoli, dopo non aver convocato Icardi e Dybala, non dovrebbe rischiare Messi, alle prese con una noia muscolare; pronto al suo posto Lo Celso. Al centro dell'attacco gioca lo juventino Higuain, mentre le chiavi del centrocampo sono affidate al milanista Biglia. Arbitra l'inglese Atkinson.



Nazionali - Amichevole



Argentina-Italia