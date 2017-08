Oggi vertice di mercato in casa Sassuolo: in ballo Matri, ha un accordo col Parma per un triennale, ma è congelato come Iemmello sul quale ci sono sempre Benevento e Crotone (sulle tracce di Tumminello della Roma in alternativa a Pinamonti dell'Inter aspettando Pavlovic dalla Sampdoria). Prima di dare il via libera agli addii si deve incassare l'ok per Pavoletti sul quale c’è pure il Cagliari, ma il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo. In uscita Peluso: oggi può firmare un triennale col Chievo. Frenata su Strinic (Napoli), può partire lo sprint per Lo Faso (Palermo).



Il Benevento prende dall’Heracles l’attaccante svedese di origini cubane Samuel Armenteros (2 milioni più bonus, contratto biennale), in lista Iemmello (Sassuolo) e Maxi Lopez (Toro, seguito pure dal Cagliari), mentre Kone (Udinese) è in stand by.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari cerca il sostituto di Borriello: ballano Pavoletti (Napoli), Djordjevic (Lazio, ma può andare all'estero) e Mitrovic (Newcastle, piace pure al Verona).