La Football Association ci va giù pesante nei confronti di Arsene Wenger: quattro giornate di squalifica e multa di 25 mila sterline, poco meno di 30 mila euro, per condotta impropria. Il tecnico dell'Arsenal paga a caro prezzo quanto accaduto nell'infuocato finale della gara vinta col Burnley: infuriato per il rigore concesso agli avversari al 93°, Wenger e' stato espulso ma anziché recarsi sugli spalti è rimasto sulla soglia del tunnel che porta agli spogliatoi e ha spinto il quarto uomo Anthony Taylor che lo invitava ad allontanarsi. Già nel dopo-gara il tecnico francese aveva fatto mea culpa e anche ieri si era detto pronto ad assumersi le sue responsabilità. Ora la stangata della Federazione che lo costringerà a guardare dalla tribuna la sfida di FA Cup col Southampton e i tre impegni di Premier League con Watford, Chelsea e Hull. Tornerà a sedere in panchina solo il 4 marzo prossimo per la trasferta di Liverpool.