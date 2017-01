Secondo il Daily Mirror, c'è l'interesse del Paris Saint-Germain dietro alla frenata nella trattativa per il rinnovo del contratto tra l'Arsenal e l'attaccante cileno Alexis Sanchez, 28 anni ex Barcellona e Udinese.



Il difensore tedesco Per Mertesacker e il trequartista spagnolo Santi Cazorla sono invece sul punto di rinnovare il contratto in scadenza a giugno.