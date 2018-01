Secondo quanto riferito dal tedesco Kicker, l’ha presentato un’offerta di 50 milioni alper Pierre Emerickha bisogno di un sostituto per, oramai di fatto un giocatore dele, dopo le difficoltà riscontrate nell’arrivare a, ha deciso di investire sull’ex Milan.- Fino a pochi giorni fa una cessione a gennaio appariva difficile, ma il rapporto del centravanti gabonese con i gialloneri è ai minimi storici, società e tifosi non hanno più pazienza.Probabile si arrivi in ogni caso ad un accordo in tempi brevi tra le due società, forse proprio in concomitanza con la partenza di Alexis verso Manchester.