Quattro giorni dopo, è ancora Arsenal-Manchester City: le squadre di Arsene Wenger e Pep Guardiola tornano ad affrontarsi 96 ore dopo la finale di Coppa di Lega, dominata per 3-0 dai Citizens sui Gunners a Wembley, in un match valido per il recupero della 28esima giornata di Premier League, rinviato proprio per l'epilogo della Carabao Cup. L'appuntamento è per le ore 20.45 a Londra, Emirates Stadium: fattore campo e voglia di rivalsa potrebbero valere un match diverso, rispetto a quello a senso unico visto domenica. L'Arsenal, rivale del Milan negli ottavi di Europa League in programma settimana prossima a Milano e quella dopo a Londra, è decisamente arretrato in campionato, posizionato in una modesta sesta posizione, a -8 dal Chelsea quinto e -10 dal Liverpool quarto, che non ammette più errori da qui a fine stagione. Arsenal che in casa subisce gol consecutivamente da 6 gare: con Lacazette infortunato, il modulo sarà il 4-3-3, con Aubameyang prima punta.Il Manchester City, che dopo la delusione per l'uscita di scena in FA Cup per mano del Wigan si è rifatto con gli interessi vincendo il primo trofeo del 2018, ha il passaggio del turno in Champions in cassaforte e il primo posto in premier in mani solide, a più 13 (e una partita in meno) sullo United secondo. Mendy e Fernandihno sempre out, stesso modulo degli avversari con Aguero punta centrale.