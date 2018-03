Gli ottavi di finale di Champions League hanno emesso nella serata di ieri gli ultimi verdetti e hanno consegnato all'urna di Nyon le 8 migliori squadre d'Europa. Nella serata di oggi toccherà all'Europa League chiudere i conti dei propri ottavi di finale con gare ancora estremamente in bilico e ancora qualche flebile speranza per le due italiane rimaste in corsa, Milan e Lazio a cui serve comunque un risultato positivo per il passaggio del turno. I rossoneri di Gennaro Gattuso cercheranno l'impresa all'Emirates Stadium di Londra dove dovranno provare a ribaltare il 2-0 subito a San Siro dall'Arsenal. I biancocelesti di Simone Inzaghi potranno invece vincere o pareggiare con almeno 3 gol all'attivo per avere la meglio in Ucraina sulla Dinamo Kiev dopo il 2-2 dell'andata.





LE PROBABILI FORMAZIONI:

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Wilshere, Ozil; Welbeck.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessiè, Montolivo, Calhanoglu; Andrè Silva, Cutrone.



DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalskiy; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.





DOVE VEDERLE E ORARIO

Arsenal-Milan, calcio d'inizio alle ore 21.05, sarà visibile solo sulla piattaforma satellitare Sky, dove gli abbonati l'avranno a disposizione sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Niente Tv8 nonostante la gara fosse stata fortemente candidata alla visione in chiaro. Sul canale free del digitale sarà trasmessa la Diretta Goal delle gare che prenderanno il via alle 21.05. Anche Dinamo Kiev-Lazio, calcio d'inizio ore 19, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma Sky, attraverso i canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 4. Anche in questo caso niente trasmissione in chiaro su Tv8.