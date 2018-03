A Londra per tentare l'impresa: dopo lo 0-2 incassato a San Siro all'andata, alle 21.05 il Milan scende in campo all'Emirates contro l'Arsenal nel ritorno degli ottavi di Europa League.



STATISTICHE - Un'impresa complicatissima per la squadra di Gattuso, se si pensa che nelle sette volte in cui hanno perso in casa l'andata in competizioni UEFA, solo una volta i rossoneri sono riusciti poi a superare il turno (nel 1955/56 contro il Saarbrucken). I Gunners vantano un bilancio più che positivo con squadre italiane in competizioni europee (16 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte), mentre per il Milan il bilancio con le inglesi è di 11 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Dalla parte del Diavolo lo stato di forma della squadra, che nel 2018 in trasferta non ha mai perso (5 vittorie e due pareggi).



Fischio d'inizio alle 21.05, su Calciomercato.com la diretta di Arsenal-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.



Milan: G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Cutrone, André Silva.