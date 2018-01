Dopo l'arrivo di, l'Arsenal ha comunicato che il giocatore armeno vestirà la maglia numero 7 in Premier League, lasciata libera da Alexis Sanchez. Tuttavia Mkhitaryan dovrà indossare un numero diverso in Europa League perché secondo le regole UEFA non può avere un numero già indossato da un altro giocatore nel corso della competizione nella stessa squadra. Il numero di maglia che avrà in Europa deve essere ancora confermato.