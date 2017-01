L'Arsenal piomba su Andre Silva, attaccante del Porto già a segno 14 volte in questa stagione. Secondo Tuttosport i Gunners sono pronti ad offrire 25 milioni già a gennaio nonostante la clausola del portoghese sia di 60. Difficile, a queste condizioni, ipotizzare un si da parte del Porto anche se l'Arsenal sta cercando alternative in caso di addio di Alexis Sanchez la prossima stagione e portrebbe alzare la posta in gioco. La Juventus è un'altra squadra interessata ad Andre Silva anche se un trasferimento all'Arsenal a gennaio permetterebbe alla Juve di sfidare il Porto agli ottavi di Champions senza uno dei sui giocatori più pericolosi. I bianconeri non faranno offerte per l'attaccante nel mercato di gennaio.