L'Arsenal, come si apprende dal Dailystar, è interessata al gioiellino messicano del PSV. Si tratta di Hirving Lozano, attaccante classe '95, che in questa stagione sta stupendo gli addetti ai lavori perchè ha segnato sei gol in sei partite di Eredivise. Il club londinese ha mandato uno dei suoi osservatori, Steve Rowley, il quale è rimasto impressionato dal giocatore così da avviare i primi contatti con la società olandese per comprare il cartellino, per una cifra pari a 20 milioni di euro. L'attacante messicano sarebbe il sostituto di Alexis Sanchez se il cileno dovesse partire nel prossimo mercato.