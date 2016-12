Arsene Wenger ha fatto il punto in conferenza stampa sulla questione Debuchy, in uscita dai Gunners: "Il Manchester United non ha mai fatto un’offerta per lui. Mathieu è libero di andare. Gli ho dato la possibilità di partire un anno in prestito, ma nessuno si è fatto avanti per lui, né la Fiorentina né l’Espanyol. Alcune delle cose che ha detto non sono vere”.