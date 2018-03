Arsene Wenger, tecnico dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della parrtita vinta dai Gunners contro il Milan.



SULLA PARTITA - "Il Milan ha grandi qualità, ma noi abbiamo avuto un approccio alla partita troppo conservativo dopo il risultato della gara d'andata. Nel secondo tempo però abbiamo giocato in modo più convincente, anche se il Milan ci ha reso la vita difficile, gli faccio i complimenti, hanno dimostrato perchè in Italia non hanno perso per tanto tempo".



GATTUSO - "Ha svolto un lavoro eccezionale in un club che era un po' in crisi. La sua squadra è molto coesa, hanno un buon equilibrio tecnico e sono molto bravi in attacco".



RIGORE - "Non lo so se c'era, non l'ho ancora visto. Forse siamo stati un po' fortunati, ma abbiamo risposto bene al vantaggio del Milan, abbiamo dimostrato di avere risorse per essere pericolosi. E' stata una partita complicatissima".