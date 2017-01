Evra destinato a lasciare, Alex Sandro è ancora infortunato e perfino Mattiello si è nuovamente fermato per un problema al naso che lo costringerà ad operarsi. La Juventus si trova a fronteggiare un grande problema lungo la fascia sinistra e la scelta di Allegri, a partire da questa sera nella sfida contro il Bologna cadrà su Kwadwo Asamoah.



JOLLY FINALMENTE UTILE - L'ultima volta che il centrocampista ghanese è stato utilizzato da titolare in campionato da Allegri era l'11 novembre contro il Pescara. Considerato un jolly in grado di giocare all'occorrenza sia da centrocampista che da esterno, Asamoah si è trovato di fatto ad essere la riserva di lusso in entrambi i ruoli. Il ruolo di terzino sinistro lo aveva ricoperto già nella Juve di Conte e ora Allegri è pronto a rilanciarlo proprio in quel ruolo.



DIECI GIORNI DECISIVI - Per Asamoah, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2018, questi 10 giorni si riveleranno decisivi. Lui, che ha rifiutato la convocazione del Ghana per la Coppa d'Africa ora è pronto a giocarsi nelle gare contro Bologna e Fiorentina (di campionato) e contro l'Atalanta (in Coppa Italia) una grossa fetta del suo futuro in bianconero.