Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Aspettando un'altra sua ottima prestazione questa sera allo Juventus Stadium contro il Barcellona, Sami Khedira continua a deliziare i tifosi bianconeri fuori dal campo sfoderando colpi da maestro in fatto di donne.



Una volta finita la relazione con la splendida modella e presentatrice Lena Gercke, il centrocampista tedesco si è sbizzarrito dando il meglio di sé: tanti i gossip su presunti flirt (sempre rigorosamente con donne bellissime), uno su tutti quello con la super-modella brasiliana Adriana Lima, con la quale era stato paparazzato l'estate scorsa in vacanza sulle spiagge greche, per poi passare in inverno alla modella e influencer, nonché ex fidanzata del cantante Fedez, Giulia Valentina.

Ma le more evidentemente hanno vita breve nel cuore del teotonico bianconero, meglio il ritorno al rassicurante passato con biondi capelli e occhi di ghiaccio, ecco quindi che la nuova fidanzata, Kimberley Mens, è pressoché la copia, o poco ci manca, della sua ex più importante, ovvero la tedesca Lena.



Stessa nazionalità, pure lei biondissima e modella, in comune le due hanno anche misure che rasentano la perfezione: 86 - 61- 90 per un metro e 80 di altezza sono quelle di Kimberley, impreziosite da fatali occhi azzurri con sfumature grigie. Quasi 44 mila sono invece i followers che seguono su Instagram la novella wag juventina, che posta selfie ammalianti e foto durante la dura attività fisica praticata, così come i piacevoli sgarri alla sua dieta e non mancano nemmeno scatti in cui Kimberley si trova in Italia, il motivo è presto detto: il lavoro ma anche l'ammore da poco sbocciato: auguri!