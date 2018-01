Quest'oggi è iniziata ufficialmente la sessione invernale del calciomercato, le trattative sono però entrate nel vivo già da diverso tempo come testimoniano i frequenti contatti delle scorse settimane tra i dirigenti del Torino e quelli dell'Hellas Verona per due giocatori: Giampaolo Pazzini e Lucas Boyé. Il primo potrebbe trasferirsi in granata, il secondo in gialloblù.



Per quanto riguarda l'arrivo di Pazzini al Torino il condizionale è però d'obbligo: la trattativa ha infatti subito nelle ultime ore una battuta d'arresto, complice il fatto che il presidente granata non sembra intenzionato a spendere altri soldi per una punta centrale essendo l'infortunio di Andrea Belotti meno grave del previsto. Avanza invece la trattativa per il passaggio in prestito di Lucas Boyé all'Hellas Verona.