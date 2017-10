L’Associazione Italiana Allenatori (Aiac) esprime "sincero dispiacere" per la rinuncia di Francesco Totti alla frequenza del corso allenatori Uefa B. Al suo posto ci sarà un altro campione del mondo ed ex romanista come Simone Perrotta. "Francesco Totti – si legge nella nota – ha dimostrato anche fuori dal campo di essere un grande campione: impossibilitato a frequentare assiduamente il corso, nel rispetto dei compagni, dei docenti e degli organizzatori ha rinunciato, ci auguriamo momentaneamente, alla possibilità di diventare un ‘mister’. Il presidente Aiac Lazio, Sergio Roticiani, il responsabile del corso, Fabio Lozzi, e il docente federale di tecnica e tattica calcistica, Biagio Savarese, seppur dispiaciuti della decisione di Totti, si augurano di poterlo in futuro ritrovare tra i banchi".