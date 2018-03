Secondo quanto ricostruito dal TgR Rai Toscana, a ritrovare il corpo senza vita di Davide Astori nel proprio letto sarebbero stati il fisioterapista viola Daniele Misseri e successivamente il responsabile sanitario Luca Pengue.



Il corpo di Astori sarebbe stato rinvenuto sotto le coperte, in posizione naturale, e nel volto non sarebbero state rinvenute tracce di sofferenza. La sensazione è che il giocatore sia passato dal sonno alla morte senza accorgersene. Intanto la procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, una decisione presa come atto dovuto in casi come questo. Disposta, come già noto, per domani l’autopsia sul corpo di Davide Astori