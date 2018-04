Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista classe '95 dell'Atalanta Bryan Cristante, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Crc: "Ha 23 anni ed è un giocatore completo e la sua fortuna è che è già stato nei grandi club per cui ha una mentalità diversa, è già abituato alle pressioni e al clima che si respira nelle grandi società. E' bravissimo negli inserimenti e per un intenditore di calcio come Giuntoli un calciatore come Cristante non passa inosservato".