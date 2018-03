Secondo quanto riportato da Tuttosport Arsenal e Liverpool sono pronte a darsi battaglia per Bryan Cristante. L'Atalanta riscatterà il giocatore dal Benfica (attualmente è in prestito a Bergamo) per circa 2,5 milioni di euro e poi farà partire l'asta. L'ex Milan è monitorato anche da West Ham e Watford e da Inter, Juventus e Roma in Italia.