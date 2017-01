Parlando ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bastoni ha commentato così il suo esordio da titolare in Serie A: "Inizialmente ero molto teso, poi dal fischio dell’arbitro ho pensato solo a fare il mio. Quando stamani ho saputo che avrei giocato titolare non ci credevo e tuttora non sto capendo quello che è successo. Il messaggio di mio papà? Essendo passato anche lui da queste cose mi ha detto di star tranquillo e giocare come so perché sarebbe andato tutto bene. 95 e non 99 sulla maglia? Il 99 purtroppo era già stato preso da Latte Lat e quindi ho scelto la 95, che è l’anno di nascita di mio fratello. Sogni? In questo momento penso solo a lavorare e migliorar me stesso, poi si vedrà dove posso arrivare, non ho ancora fatto nulla”.