L'Atalanta è sempre più convinta da Etrit Berisha, portiere albanese arrivato ad agosto scorso in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. L'idea è trattare con Lotito entro l'estate per prenderlo a titolo definitivo anche per la prossima stagione: Berisha ha convinto, Sportiello ha salutato e la scelta pare in questo orientamento, ma andrà trovato l'accordo con la Lazio.