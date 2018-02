L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata all'appuntamento con la storia: alle ore 21.05 infatti i nerazzurri bergamaschi scenderanno in campo presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Borussia Dortmund di Peter Stoeger: nell'andata al Signal Iduna Park grande prestazione degli orobici, sconfitti per 3-2 soltanto nei minuti di recupero ma capaci persino di portarsi in vantaggio per 2-1, grazie a un Josip Ilicic sugli scudi. Servirà dunque una vittoria con una rete di scarto a Gomez e compagni, se vogliono proseguire il cammino europeo, finora fantastico: per accompagnare i nerazzurri nell'impresa di approdare ad un punto della competizione mai toccato fino ad ora arriveranno tantissimi tifosi da Bergamo, in un vero e proprio esodo atalantino. Atalanta a pieno organico, Borussia con il solo Weigl squalificato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, de Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez.



Borussia Dortmund (4-2-3 1): Burki; Toljan, Toprak, Papastathopoulos, Piszczek; Sahin, Dahoud; Pulisic, Gotze, Schurrle; Batshuayi.