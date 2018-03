In vista della gara contro il Bologna, in programma allo stadio Dall'Ara domenica alle 15, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini ha diretto una seduta sul campo principale della sede nerazzurra. Il programma prevedeva esercizi in palestra e lavoro con la palla. Allenamento differenziato per Mattia, alle prese con il mal di schiena e a rischio per la sfida contro la Juve.