Andrea Conti, esterno dell'Atalanta, parla a Sky dopo il 2-2 con la Juventus: "Regali? Me lo farà il procuratore, non la società, ma è una scommessa dai... E' stato emozionante segnare a una tra le migliori tre squadre del mondo. E' stata una gara emozionante, un grande pareggio per il nostro obiettivo. Conta tantissimo a livello psicologico, perchè è anche una mazzata per chi pensava nel nostro calo. Lottiamo per l'Europa, cosa importante per noi, i tifosi e la società. Mi trovo bene in questo modulo, spingo bene ma mi adatto a ogni sistema. Posso anche fare il terzino basso, in Under 21 gioco così. Questo modulo valorizza le mie caratteristiche di spinta. Gomez? Lo ringrazio per gli assist, ma anche lui deve dirmi grazie che lo valorizzo (ride ndr.)".