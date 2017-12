"Abbiamo creato tante occasioni da gol, e proprio per questi siamo delusi di non essere arrivati alla vittoria. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare girare bene la palla, ma oggi di entrare in porta non ne voleva proprio sapere". Amareggiato al termine della partita tra Atalanta e Cagliari il centrocampista nerazzurro Martin de Roon, intervistato in mixed zone: "C’è molta delusione nello spogliatoio perché creando così tante occasioni devi riuscire anche a fare gol. Volevamo chiudere bene l’anno dopo una cavalcata eccezionale, avevamo l’opportunità di andare a 30 punti. E’ davvero un peccato ma dobbiamo continuare con la stessa determinazione e fiducia, nel 2018 raggiungeremo grandi obiettivi - spiega de Roon - Siamo ancora in corsa su tre fronti e andiamo avanti con grande soddisfazione. A Napoli sarà bellissimo giocare, torniamo al San Paolo dove in campionato abbiamo sempre disputato grandi partite. Lì non è mai semplice, ma vogliamo conquistare la semifinale”.