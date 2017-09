Gian Piero Gasperini appare emozionato e sorridente ai microfoni della conferenza stampa pre partita, la prima del girone europeo in cui la sua Atalanta affronterà l’Everton.



EVERTON - «È una squadra forte, per lei parlano i risultati, ha fatto un grande campionato ma anche le altre del girone non sono da meno. Quando incontri squadre della Premier inglese è sempre dura, partiamo sicuramente subito con una big tosta. Questo di sei gare è un mini campionato e ogni gara va interpretata. Questi avversari non li abbiamo mai incontrati e non li conosciamo. Questa è una novità a cui dobbiamo saper adattarci. Cercheremo di andare in campo con le nostre caratteristiche, cercando di capire da subito i comportamenti e le reazioni degli avversari».



IMPEGNO EUROPEO- «Affrontiamo l’Europa con curiosità, rispetto e fiducia. Non abbiamo un nome così importante ma una stagione che sul campo ha portato cose vere. Non abbiamo obiettivi particolari ma la curiosità di affrontare questa squadre e misurarci con loro».



FORMAZIONE- «Ho già in testa la formazione per domani, negli ultimi due giorni abbiamo dovuto rinunciare a Gosens e a Ilicic, ma siamo pronti per domani anche se questa volta non annuncerò la formazione».



ANNI D’ORO- «I tifosi che hanno vissuto l’Europa ventisei anni fa hanno vissuto emozioni simili ma nel frattempo sono cambiate tante cose nel calcio. La gente però rivive la stessa esperienza con grande entusiasmo. Noi porteremo in giro i valori di questo ambiente, fermo restando che dovremo fare risultato».



REGGIO EMILIA- «Dovremo essere bravi a spostare tutta l’attenzione sul campo e su noi stessi. Ci fa piacere il seguito ma dobbiamo confrontarci sulla gara».



ROONEY- «Non so se giocherà, sicuramente rappresenta una parte importante del calcio inglese e sarei contento ci fosse perché sarebbe prestigioso affrontare un grande avversario».



RINNOVO- «Motivo di orgoglio per me avere rinnovato e potere giocare la Coppa, l’ho giocata nel 2009 con il Genoa, purtroppo due anni fa non ho potuto e rifarlo ora in una piazza importante come Bergamo è per me motivo di soddisfazione. Ma il punto più alto deve ancora arrivare, dobbiamo inseguire sempre qualcosa di più».



PERCASSI- «I Percassi sono la garanzia della società e della città e del calcio a Bergamo. Sono la solidità e la continuità. Speriamo ora di andare avanti più possibile in Europa. Sotto la loro guida l’Atalanta può continuare a crescere, indipendentemente dal periodo e questa è la cosa migliore per Bergamo».



FASCIA SINISTRA- «Spinazzola ancora una settimana dieci giorni fuori, Gosens da recuperare probabilmente lunedì, ma le situazioni comunque sono positive, abbiamo Castagne e altre valide alternative».