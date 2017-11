Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha archiviato la beffa subita contro l’Apollon ed è concentrato a ritrovare la vittoria in casa con la Spal: «L’importante sarà fare punti ma la partita avrà difficoltà, conosciamo le difficoltà perché ha avuto respiro e una vittoria ci metterà in buona posizione. Secondo me la squadra ha affrontato le partite nel modo giusto anche in trasferta. L’unica che mi ha pesato è stata a Udine perché ho avuto la sensazione che l’Atalanta quando è in vantaggio deve fare qualcosa in più. L’Atalanta ha tante cose che gli mancano ma ha anche tante cose belle. Dovremmo tenere un po’ di più e soffrire un po’ di più e a Udine non mi è sembrato che avessimo dato tutto. Per domani dobbiamo raccogliere tutto il massimo dell’energia, non abbiamo bisogno di confronti con lo scorso campionato. Non siamo obbligati ad essere il top sempre, dobbiamo giocare compatti anche nelle partite in cui ci troviamo in difficoltà. Siamo umani e non riusciamo sempre a dare troppo».



APOLLON- «Stiamo bene, abbiamo avuto una grande accoglienza da parte dei tifosi in aeroporto, il punto è stato molto importante e la risposta dei tifosi è stata notevole. So come ragiona la gente e me la aspettavo. Il gol alla fine ha dato fastidio ma sono campi difficili e tosti, il terreno non era il massimo, dà fastidio ma la realtà è quella di un risultato molto buono e molto positivo. Era difficile a Cipro per l’ambiente e per il campo. L’Apollon non ha mai perso in casa. Dobbiamo avere più umiltà verso noi stessi altrimenti demoralizziamo questi ragazzi».



PROSSIMI IMPEGNI- «Ora la Spal e dobbiamo essere bravi nelle sconfitte e nelle vittorie, domani ci saranno difficoltà diverse ma non per questo sarà meno difficile. Ormai in Europa abbiamo ipotecato la qualificazione e domani sarà una partita molto ravvicinata, poi ci sarà la sosta e se tutto va bene dovremo dare la priorità al campionato e pensare alla coppa a febbraio. Non siamo già secondi, la coppa è molto vicina quindi nelle due settimane di sosta ci prepareremo al campionato a cui daremo priorità. Non possiamo essere schizofrenici nei giudizi in base alle vittorie o alle sconfitte delle singole partite».



SOSTA NAZIONALE- «Freuler, Gomez, Cornelius e Spinazzola giocheranno partite con i nazionali ma non gli altri che recupereremo come Cristante, Caldara, Ilicic e Kurtic. L’impegno con le nazionali saranno più ridotti rispetto agli scorsi mesi».



INDISPONIBILI- «Ilicic, Gomez e Cornelius li valuteremo oggi pomeriggio. Gomez dovrebbe giocare e Ilicic altrettanto anche se non è così certo».



PALOSCHI- «Paloschi è un ragazzo splendido ma il nostro tipo di calcio non è appropriato a lui, mi dispiace che sia andata così lo scorso anno, è stato anche sfortunato ma si è sempre allenato con costanza».