"Non me la sento di ragionare sul piano degli incroci per l'Europa League come Torino-Fiorentina e Sampdoria-Inter, perché così sembra che sia dia per scontata una nostra vittoria a Verona".

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas penultimo in classifica, non dà nulla per scontato e lascia il pronostico al condizionale: "Dopo la pausa ci aspettano sei partite in venti giorni che potrebbero dare una grossa botta al campionato. Fare risultato domani sarebbe un buon inizio".​

VERONA- "L'avversario di domani è in netta crescita e sta attraversando un buon momento, quindi dobbiamo prendere le dovute precauzioni mettendoci determinazione e anche la giusta dose di umiltà".



FORMAZIONE- "La soluzione con Ilicic dietro Gomez e Petagna non sarebbe una novità, visto che l'abbiamo adottata spesso. Ho sei giocatori da far ruotare dalla trequarti in su, ma tre attaccanti contemporaneamente hanno giocato spesso. Non gioca Gollini in porta".



OUT- "Caldara non sta bene, Bastoni idem, Mancini è squalificato e Rizzo non è ancora a posto. Ci sono piccoli acciacchi ma superabili, per esempio Petagna e Spinazzola".



NAZIONALI- "Sono contento per la convocazione di de Roon e Hateboer, che è la prima della sua nazionale, e degli altri che premiano il loro campionato".



SCANSATALANTA- "Non rispondo alle critiche on line, che non hanno faccia e non hanno nome. Non possiamo dare fiato a chiunque, specie se si nascondono dietro uno schermo per insultare. Allo Juventus Stadium abbiamo fatto il massimo contro una squadra fortissima: eviterei di fare pubblicità a questa gente, che tanto non capisce".



CHAMPIONS- "Sorteggi di Champions? Arrivati ai quarti, ormai le squadre che si trovano sono quelle. Forse la Roma avrebbe più chance sulla partita secca, alla Juve per battere il Real Madrid storicamente sono meglio due".