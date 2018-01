Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo: "I miei 60 anni? Mi sono arrivati auguri da tutte le parti, risponderò a tutti sul pullman per Reggio Emilia, ma c'è una partita a cui pensare. Il Sassuolo sta bene sotto l'aspetto atletico, è reduce da un ottimo pareggio col Torino che avrebbe potuto essere una vittoria e ha mantenuto l'impianto di squadra con cui era arrivato in Europa League".



INFORTUNI E PETAGNA - "Spinazzola rimarrà a casa per un risentimento al polpaccio, Rizzo si è procurato una lesione sul tendine e starà fuori almeno un mese e Gomez è tutta la settimana che si allena a parte. Petagna non è mica obbligato a giocare. Si è allenato bene e c’è, se non si allenasse bene sarebbe un problema per lui. L'approccio di Roma non è stato accettabile, è stato come giocare in nove".



SUL NAPOLI - "Il ko con il Napoli? Domenica scorsa può avere inciso il clima, la temperatura era più alta del solito per gennaio. Non era un problema di carichi di lavoro, anche perché avevamo prolungato i giorni di sosta: sia il Napoli che noi eravamo abbastanza bloccati e su ritmi più bassi del consueto. Hanno tentato di spiegarmi che il gol era valido e che esiste la tolleranza di tre centimetri, ma io nelle riunioni di Lega del lunedì con Rizzoli non ho mai sentito niente del genere. Resta il fatto che abbiamo perso per un gol in fuorigioco, la gente non ha l'anello al naso".