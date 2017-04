Alla vigilia della partita tra Atalanta e Sassuolo, ha parlato Il tecnico dei bergamaschi Gasperini: "Per noi è una gara molto importante, dobbiamo sfruttare il fattore campo e da qui in avanti dobbiamo cercare di fare più punti possibili, soprattutto quando giochiamo in casa. Incontriamo una squadra pericolosa e con dei valori importanti. Di certo il Sassuolo non merita la classifica attuale, dovremo stare attenti soprattutto alle loro giocate offensive".



"Sarà fondamentale - continua - scendere in campo con la determinazione che abbiamo dimostrato sino ad oggi. Il risultato di domani ci darà certamente qualche indicazione in più sul futuro del nostro campionato e vorrei fosse una conferma della bella partita di Genova".