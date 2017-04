E' uno degli uomini del momento, in campo e fuori. Stella dell'Atalanta di Gasperini, star del web e di Instagram, Alejandro Gomez sta trascinando i nerazzurri in campionato, vuole portare per mano in giovani compagni in Europa e, a 29 anni, sta offrendo la migliore versione di sé. Tanto che, diversi club, ci stanno pensando per il futuro. Vecchio pallino di Montella, che lo voleva prima a Firenze e poi a Milano, oggetto del desiderio di Sabatini alla Roma, il Papu parla dei suoi obiettivi per il futuro in una lunga intervista al Corriere di Begamo.



L'ATALANTA TREMA? - Per restare in nerazzurro, l'ex Catania vuole principalmente due cose: "Non mi piace promettere niente. Se arrivasse un'offerta di un top club ci penserei seriamente perché ho voglia di provare un grande palcoscenico come la Champions. Cambiare per una squadra 'minore' non avrebbe senso, ho già commesso questo errore quando sono andato a Donetsk. Cosa dovrebbe fare l'Atalanta per convincermi a restare in caso di Europa? Propormi un rinnovo e non smantellare la squadra. Se succedesse mi arrabbierei ma ci sono le condizioni perché tutto si sistemi".