​Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Napoli e ha commentato così l’ostico sorteggio capitato ai nerazzurri in Europa League (Lione, Everton e Apoel Limassol): "Un bel girone, ci danno tutti un po’ per spacciati, quindi non abbiamo niente da perdere e ce la giocheremo. Il pessimismo nasce dalla convinzione che la squadra sia sia indebolita rispetto allo scorso anno, ma l’Atalanta può giocarsi le sue carte senza presunzione ma con la voglia di presentarci da protagonisti".



NAPOLI - "Prepariamo questo match come un test, vogliamo tenere testa a squadre di questo calibro per prepararci all’Europa. Anche in funzione alla nostra autostima. Napoli e Roma sono squadre internazionali e per noi è fondamentale interpretare partite in chiave europea. Dopo la sosta ci saranno partite consecutive in tour de force".



SPINAZZOLA - "Spinazzola ancora non ha smaltito la situazione e domani non sarà sicuramente parte della partita, sarà convocato, ma non si è ancora ripreso dai suoi comportamenti. Non so cosa succederà a mercato chiuso".



CALDARA - "Sta molto meglio ma domani non giocherà. È molto positivo e da me sarà recuperato in tutti i modi. Palomino è molto forte, il reparto è già consolidato e per me Caldara è un giocatore fondamentale, anche per quello che rappresenta moralmente".



SU LA TESTA - "De Roon e Ilicic si stanno adeguando alla squadra, sono dispiaciuti come gli altri del risultato maturato conto la Roma, ma la necessità di avere una squadra serena è il primo obiettivo di questa parte della stagione. Con la sosta cercheremo di fare un’amichevole per continuare a lavorare bene. Per fortuna ci saranno pochi nazionali quest’anno e così ci potremo preparare bene".



MERCATO - "Per me chiude il primo settembre, fino ad allora no. Ho chiesto alla società piccole cose che ci mancano, spero che mi accontenteranno. Di punte centrali abbiamo Petagna e Cornelius, ma in attacco potremmo avere bisogno di qualche giocatore in più e ci sono anche gli esterni da valutare. La nostra ambizione è quella di fare bene in Europa d’altronde, non vogliamo fare le comparse; il nostro spirito è quello di provarci seriamente. Speriamo di avere fortuna, il turno ce lo giochiamo. Non dico che andremo in finale, ma puntiamo a superare la fase a gironi".