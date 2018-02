Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Rai Sport, ha risposto alle critiche sui molti cambi scelti per il match di campionato contro la Juventus (in programma domenica scorsa e poi rinviato per neve). "Avrei preferito giocare, ma in quelle condizioni era impossibile", ha spiegato il tecnico dell'Atalanta: "Polemiche? Non c’è da rispondere, io ho messo in campo tutti giocatori dell’Atalanta. La rosa è questa e ha fatto buone cose in tante partite, anche a Napoli in Coppa Italia".