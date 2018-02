Il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a JTV prima della sfida con la Juventus. Ecco le sue parole:



State facendo un percorso straordinario, l'obiettivo è quello di arrivare in finale. Quanto pesa il risultato dell'andata?

"Il risultato dell'andata non è importante, noi oggi dobbiamo provare a vincere questa partita. Non pesa molto la sconfitta dell'andata, per noi l'unico risultato che conta oggi è la vittoria".