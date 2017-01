Il Papu Gomez, stella dell'Atalanta dei giovani di Gasperini, ha parlato al sito ufficiale del club nerazzurro di questa prima parte di stagione sorprendente: "Sono molto contento per la doppietta, la dedico alla mia piccola Costantina. Sono contentissimo, non mi era capitata mai una doppietta in Serie A. Non mi sarei immaginato di ritrovarmi già a 35 punti, specie dopo l'inizio così così in campionato. Incredibile, abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare a farla. Gli obiettivi sono cambiati, la salvezza è stata raggiunta e speriamo di arrivare a un traguardo un po' più importante. Personalmente anche l'anno scorso avevo fatto un gran campionato con Reja ma devo dire che è soprattutto la squadra a giocare bene e le mie prestazioni vanno di conseguenza. Questo è un gruppo sano, con ragazzi divertenti che sanno ascoltare. Questo è fondamentale per raggiungere un grande traguardo