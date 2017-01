Il mercato dell'Atalanta è entrato nel vivo grazie alla cessione di Mattia Caldara, che resterà a Bergamo fino a giugno 2018, alla Juventus e che verrà sostituito da Gianluca Mancini, difensore del Peurugia. I nerazzurri sono in procinto di lasciar partire anche Roberto Gagliardini, sul quale si è scatenata una vera e proPria asta che vede l'Inter, al momento, in vantaggio su tutte le altre; in casa Atalanta ha già fatto le valigie anche Stendardo, passato al Pescara. In uscita ci sono, poi, Pinilla e Paloschi, così come Carmona, che non hanno trovato spazio con Gasperini.



OBIETTIVI - La Dea, però, si sta muovendo anche per in entrata: Joao Scimidt, centrocampista brasiliano classe '93 del San Paolo, arriverà a Bergamo a giugno a costo zero. Per proseguire con la linea verde italiana, poi, l'Atalanta sta provando a chiudere per Riccardo Orsolini, talento in forza all'Ascoli, che era stato ad un passo dal Milan nelle scorse settimane, e che ora potrebbe sposare la causa dei nerazzuri. L'ultimo nome in lista è quello di Rodrigo Palacio, un fedelissimo di Gasperini, che all'Inter non sta trovando spazio; il vero scoglio per arrivare al Trenza è rappresentato dall'ingaggio pesante dell'argentino che è fuori dalle possibilità dei bergamaschi.