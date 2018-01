Atalanta, le pagelle di CM: Cornelius non sfigura ma super Masiello non basta



Atalanta- Napoli 0-1



Berisha 6: qualche brivido nel primo tempo, ma non ha bisogno di super parate per contrastare gli attacchi del Napoli. Nella ripresa, non può niente sul cannone di Mertens da fuori. Salva su Rog nel recupero.



Toloi 6: invece di servire il Papu spazza fuori, si svegli al 61’ togliendo dai piedi di Insigne un bel pallone verso l’area piccola.

Dal 33’ st Orsolini sv



Caldara 6: fa il suo ma non è la meglio. Al 19’ st si fa scappare Mertens che è libero di tirare e andare in gol.



Masiello 7,5: è sua la difesa, contrasta bene Callejon, fatica di più su Allan che vince i duelli. Contro Insigne e mertens è un muro, respinge dall’area piccola anche in rovesciata. Vale quanto un gol il suo salvataggio sulla linea al 53’. Sul gol tiene in gioco Mertens, ma è questione di millimetri.



Hateboer 6: si inserisce lungo la fascia destra ma non riesce sempre a guadagnare l’angolo



Cristante 7: da centrocampo manovra l’azione per i piedi di Ilicic e Cornelius; fondamentale. Al 71’ prende perfettamente la mira per colpire la rete ma Reina dice no.



Freuler 6,5: in difficoltà con Allan, capisce i suoi movimenti dopo la mezz’ora e nella ripresa lo tiene in ostaggio



Spinazzola 6: al 4’ supera tutta la trequarti e il centrocampo e si insinua sulla sinistra, poi si spegne un po’.



Dal 16’ st Gosens s.v.



Ilicic 7: guadagna i corner e fa perdere l’orientamento a Insigne. Con Cornelius è un’intesa al bacio che spaventa Reina. Recupera palla su Allan e Mertens, è una trottola che disorienta la difesa partenopea. Al 59’ manda di poco alta e sfiora il vantaggio su assist di Cornelius.



Dal 30’ st Haas sv



Gomez 7: manda in tilt il centrocampo azzurro e si mette in mostra agli occhi di Sampaoli. All’82’ cerca un contrasto in area piccola ma il gol non arriva.



Cornelius 7: svetta su tutte le palle alte per metterla dentro di testa e recupera la sfera anche in difesa. Bene anche il feeling con Ilicic: assist al 59’ di testa che per poco non si insacca



Gritti 6: la statistica gli sorrideva, oggi invece doveva fare i conti con una sconfitta immeritata. I cambi cercano di dare una svolta alla Dea, ma forse la fisicità di Petagna sarebbe servita.