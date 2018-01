Dopo la sosta, la Serie A torna in campo per la 21esima giornata. Il primo match si gioca oggi alle 12.30, Atalanta e Napoli, già protagoniste a dicembre di un accesissimo quarto di finale di Coppa Italia, vinto dagli orobici per 2-1 al San Paolo. Questa volta si gioca all'Atleti Azzurri d'Italia, e in palio ci sono punti importantissimo per la classifica. Il Napoli punta a mantenere il primo posto della classifica, mentre l'Atalanta, settima, vuole continuare la sua scalata. Per quanto riguarda i precedenti, i match giocati a Bergamo fra le due squadre sono 51, con un bilancio di 22 vittorie dell’Atalanta, 21 pareggi e 9 vittorie del Napoli. I nerazzurri hanno messo a segno 72 gol, gli azzurri 50. L’ultima vittoria dell’Atalanta è l’1-0 del 2 ottobre 2016 (rete di Petagna), l’ultimo pareggio è l’1-1 del 29 ottobre 2014 (gol di Denis e Higuain), mentre l'ultimo successo del Napoli risale al 20 dicembre 2015, per 3-1 (Gomez per l'Atalanta, Hamsik e doppietta di Higuain per i campani).