L'Atalanta si sta preparando per la stagione della conferma, dopo il quarto posto dello scorso anno. Per continuare a stupire, la società nerazzurra si sta dando molto da fare sul mercato. Uno dei nuovi acquisti è Andreas Cornelius. giunto a Bergamo dal Copenaghen. Il giocatore danese ha parlato a La Gazzetta dello Sport, lasciando intravedere molto entusiasmo e rivelando le proprie aspettative. "Qui all'Atalanta lavoro di più rispetto a quanto ero abituato in Danimarca, ma mi sto dando da fare, il mio corpo risponde bene. Voglio adattarmi al meglio agli schemi di gioco di mister Gasperini. Lui vuole che l'attaccante deve aiutare molto in fase di impostazione. Sono grosso ma agile, sono abile sia di testa sia col pallone tra i piedi". E poi un messaggio ad un nuovo compagno. "Io e Petagna siamo molto simili, non c'è dubbio. Ma sono qui da troppo poco per dire se potremo o meno giocare insieme".