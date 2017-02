Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a L'Eco di Bergamo del suo impatto con la Dea e del peso dell'eredità lasciato da Gagliardini: ''Un peso l’eredità di Gagliardini? No, assolutamente, ogni giocatore ha la sua storia. Io penso solo a lavorare bene. Gol dell’ex? Ero contento, ma non ho nulla contro il Palermo. Ero contento perchè era da tempo, da Lisbona, che non segnavo e soprattutto perchè la squadra è riuscita a portare a casa i tre punti. Vertigini? Bah, finchè, vinciamo, rimaniamo là. L’importante è vincere e alla fine del campionato vedremo. Con queste prestazioni c’è di che sperare, ma nel calcio nulla c’è di scontato. Obiettivi personali? Penso a lavorare giorno dopo giorno e quando vengo chiamato in causa penso solo a fare il meglio possibile. Futuro da titolare? Ripeto, io lavoro giorno dopo giorno, poi toccherà al mister prendere le decisioni. Pescara? Era una situazione difficile. Io ho fatto anche prestazioni buone, però dipende anche da un insieme di fattori, che possono condizionare la stagione''.