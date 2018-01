Clamoroso errore dell'Indipendiente al momento della stesura del contratto per il trasferimento dell'ecuadoregno Bryan Cabezas all'Atalanta: una volta raggiunto l'accordo con i bergamaschi, il lapsus nella traduzione del contratto in inglese, quando il cognome viene anch'esso riportato in lingua.



CABEZAS DIVENTA 'HEADS' - L'errore ha fatto saltare l'intera trattativa: le due squadre erano già arrivate alla stesura e traduzione dei contratti di trasferimento: il contratto inglese stilato dal club argentino conteneva sì il nome di Bryan Cabezas, ma è stato improvvidamente tradotto in inglese, "Heads". Un errore che è costato definitivamente caro all'Independiente, visto che è sfumata completamente l'operazione con l'Atalanta.