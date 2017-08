L'Atalanta è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. L'obiettivo numero è noto, quel Marten de Roon ora al Middlesbrough, ma che proprio in nerazzurro aveva fatto bene due stagioni fa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, l'affare si è complicato, vista la distanza che separa l'offerta bergamasca dalla richiesta del club inglese; per questo motivo la dirigenza orobica sta pensando all'alternativa, trovata in Rincon, centrocampista della Juventus. Sul venezuelano ex Genoa ci sono anche Fiorentina e Bologna.