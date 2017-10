L'attaccante classe '95 dell'Atalanta Andrea Petagna ha parlato così del momento dei nerazzurri a Premium Sport: "Mi trovo da Dio con Gasperini, in pratica è come mi avesse scoperto. Con lui sono migliorato tanto, mi dà fiducia e mi aiuta anche quando sbaglio. Sarebbe bello andare in una big con lui come allenatore... Un passo alla volta: qui sto bene, Nazionale e approdo in una big saranno una diretta conseguenza del lavoro". Sull'Atalanta: "Siamo partiti bene sia in campionato che in Europa League, forse siamo anche più forti dello scorso anno perché ci conosciamo meglio. Possiamo mettere in difficoltà chiunque, abbiamo fame e in Europa possiamo dire la nostra. Ripetersi in serie A sarà dura ma giocando come stiamo facendo potremo restare in alto". Sugli obiettivi personali: "Sto lavorando per questo ma intanto ho fatto già 4 assist, l'importante è che vinca la squadra. Mi andrebbe bene segnare anche solo 7 gol se ripetessimo l'annata scorsa".