Prosegue la preparazione per i nerazzurri in vista della sfida contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico domenica alle 15 e valida per la 1a giornata del girone di ritorno. Questo pomeriggio mister Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma dell'allenamento prevedeva palestra, tattica e partitella su campo ridotto. Hanno lavorato a parte D'Alessandro, Dramé e Spinazzola. Sabato allenamento di rifinitura a porte chiuse e, a seguire, partenza per Roma.