Il Genoa è protagonista della giornata di trattative. Il club di Preziosi ha messo le mani sul talentuoso esterno croato classe ’97 Anocic della Roma. Il mancino arriva in prestito con diritto di riscatto dai giallorossi: ieri per lui ci sono state visite e firma coi liguri. In difesa i rossoblù si muovono per uno-due rinforzi. Il primo nome sulla lista è quello di Ranocchia (Inter, il giocatore voleva la Premier, ma non sono arrivate offerte), per cui resta il nodo ingaggio. Più vicino il ritorno di Bovo (è già stato impostato l’affare con il Pescara). Stop per Gustavo Cabral (Celta Vigo), piace sempre il centrocampista Benavidez (Defensor). In attacco idea Maxi Lopez (Torino, ha il contratto in scadenza e vorrebbe restare in maglia granata per giocarsi le sue chance).



L’Atalanta ha chiuso l’affare De Roon, che tornerà dal Middlesbrough per 13 milioni più bonus (per arrivare a 15): il centrocampista arriva oggi a Malpensa alle 13, atteso per le visite, contratto di 5 anni. Per la fascia, se Spinazzola tornerà alla Juve, verrà accelerata la trattativa per Laxalt (Genoa, costo sui 10 milioni). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace anche il terzino classe ‘98 Scalera (Bari) e Zampano (Pescara). Per l’attacco si punta sul talento argentino classe ’99 Sandoval (Club Atletico Colon, c’era anche il Genoa) in prestito con diritto di riscatto.