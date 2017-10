Se per la prova costume in vista delle spiagge cipriote, l’Atalanta deve digiunare in campionato, non ci siamo proprio. La XS che ottiene dalla poca fame di serie A equivale a un magro bottino e a un piatto rendimento, ma soprattutto alla taglia del pareggio e della sconfitta: la Dea in questa stagione non ha mai vinto in trasferta, ricoprendosi di due X e tre S.



POCO GOL…OSA- Osa poco l’Atalanta e brucia troppi gol da mettere dentro. Saremo ripetitivi, ma il problema è sempre quello. E ora se ne aggiunge un altro, perché ieri non è stata questa la questione principale: al triplice fischio se ne salvano pochi degli 11 in campo per grinta e voglia di chiudere il match contro un’Udinese battibile. Eppure, al di là degli episodi che non avrebbero cancellato la prestazione peggiore dell’Atalanta 2017/2018, segnare quel rigore ai titoli di coda ci avrebbe quantomeno limato la rabbia. Che invece resta, perché la Dea di sbagliare dagli 11 metri non può proprio permetterselo e invece ricomincia il cinema de ‘Alla ricerca della gloria personale’, cose già viste purtroppo: come Paloschi che strappa la sfera a Kessié per fallire dal dischetto lo scorso anno, così Cristante, forse per aggiungere al suo curriculum qualche gol di tacco oltre che di testa, non ha la testa per lasciar battere chi di rigori forse se ne intende un po’ di più: Freuler a quota 5, Vido a quota 6, Orsolini a quota 4. Bryan? Solo uno, a settembre 2013.



BREAK- Alzi la mano chi di voi darebbe di tutto per essere una zanzara e infiltrarsi nello spogliatoio atalantino tra primo e secondo tempo. Perché qualcosa in quei 15 minuti dovrà pur succedere: l’Atalanta che sbuca per la seconda volta dal corridoio che immette al campo, ne esce sempre trasformata. O in positivo, ribaltando la partita e giocando una prestazione magistrale che cancella le brutture dei primi tre quarti d’ora, o in negativo, come ieri: spossata, stanca mentalmente, scarica, seduta. Il veterano Masiello ha svelato di aver parlato ai compagni, arrabbiato per quella amnesia difensiva che ha fatto chiudere gli occhi ai nerazzurri a Udine. Eppure dopo il break qualcosa si rompe definitivamente: la Dea ne combina di tutti i colori, forse per restare in tema con le tribune del Friuli. O forse perché le importa solo dell’Europa e ‘tutto il resto è noia’.



NEURO-PA- Ma noiosa alla fine è l’Atalanta, che ci ripropone l’infelice spettacolo pre-Apollon di due settimane fa contro la Samp. Dieci sempreverdi in campo con la divisa del portiere ma che non solo non resistono ai colpi di de Paul, ma gli danno pure una mano, nel vero senso della parola. Spina la spina l’ha staccata, ma un po’ tutti hanno perso le batterie: si salvano solo Toloi e il Kurtic del primo tempo, e sarà un caso che si tratti proprio dei due giocatori ultimamente più riposati? Gasperini non vuole alibi ma il suo mantra di pensare a una partita per volta resta nell’aria. Perché l’aria e il sistema nervoso sono intrisi di stelle anche per lui, che alla vigilia dava già la priorità alla sfida di giovedì, e le stelle ora le vediamo cadendo in classifica: 15 punti, a metà, ma con la freccia in down. La prossima gara non deve procurarci un’ulteriore Spal su cui piangere.



APOLL-ON- Intanto facciamo in modo che la spenta prestazione di ieri non sia stata messa in campo invano e con il ritiro anticipato, un po’ punitivo e un po’ preparatorio, accendiamoci, sconfiggiamo l’Apollon e passiamo il girone. Basterà che l’Everton, che ha perso anche ieri, non ci faccia lo scherzetto di sconfiggere il Lione, che ha vinto anche ieri, e il gioco sarà fatto. Almeno quello europeo, perché a novembre e a dicembre ci dovremo concentrare solo sul campionato. Ah no, ci sarà anche la coppa Italia: ma, se parliamo di priorità, lasciamo il bronzo alla competizione nazionale e interrompiamo la dieta di zuccheri in serie A. Altrimenti per forza che poi resta l’amaro in bocca.